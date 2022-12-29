В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автобусам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном поселке Дрожжино местный житель открыл стрельбу по автобусам из окна своего дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. В опубликованном видео очевидец рассказал, что мужчина стрелял из пневматической винтовки, из-за чего у транспорта были разбиты стекла.

Страшно даже выходить. Южная, 25, вот этот человек стреляет <...> с 6-го этажа воздушкой. Все стекла разломали, три автобуса встали, сейчас нам в голову еще стрельнет, — рассказал очевидец.

Пресс-служб МВД Подмосковья в беседе с «Подъемом» подтвердила сообщения о стрельбе в Ленинском районе. По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома и угрожал ружьем полицейскому в Нюрбинском районе Якутии. Несколько выстрелов 38-летний местный житель произвел в воздух, а затем заперся в своей квартире с женой и малолетним ребенком. В результате происшествия пострадавших нет. На данный момент дебошир задержан, он помещен в ИВС. На него заведено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Оружие и патроны изъяты.