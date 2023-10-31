В Подмосковье мужчина избил палкой прохожего и попал на видео

Фото: t.me/mvdpolice

Полицейские Московской области задержали мужчину, который избил палкой прохожего, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России. Нападение произошло на ж/д станции Подсолнечная и попало на камеры видеонаблюдения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, у злоумышленника возник словесный конфликт с пассажиром, который после ссоры удалился в павильон. Однако через некоторое время он вооружился палкой, подошел к мужчине и начал его избивать. Личность нападавшего установлена. Его задержали по месту проживания.

Ранее покупательница одного из московских супермаркетов избила темнокожую сотрудницу — уроженку Конго. Женщине не понравилось, что продавец сделала замечание, когда та складывала в один пакет разные сорта винограда. Во время нападения агрессивная покупательница выкрикивала расистские обращения. Прибывшие на место инцидента медики обнаружили у иностранки внутреннее кровотечение, ссадины и ушибы. Пострадавшей понадобилась срочная операция.