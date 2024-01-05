В Подмосковье мужчина четыре дня проходил с костью в горле и чуть не умер SHOT: врачи спасли проглотившего рыбную кость жителя Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который едва не погиб из-за проглоченной рыбной кости во время новогоднего застолья, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавший не замечал инородное тело в горле, пока не почувствовал сильную боль.

По данным канала, в новогоднюю ночь 44-летний мужчина находился в Долгопрудном у родных. Во время застолья он съел рыбу, одна из костей застряла у него в горле. Это вызвало боль при глотании, но он не придал этому значения. Вскоре болевые ощущения усилились, на четвертый день мужчина пошел к врачу.

Спасение мужчины потребовало вмешательства хирургов. Специалисты при помощи эндоскопа и иных приспособлений извлекли кость. В любой момент она могла проскочить в дыхательные пути. Сейчас пациент госпитализирован в Долгопрудненскую больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге 26-летний местных житель проглотил несколько шурупов. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом перитонит. Сейчас пациент находится в реанимации. Обстоятельства, при которых мужчина проглотил крепежные изделия, не уточняются.

В Саратовской области семилетний ребенок умер во время игры с фломастером. В какой-то момент школьник засунул в рот колпачок, который попал в дыхательные пути.