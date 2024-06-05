В Подмосковье младенец едва не задохнулся, проглотив деталь конструктора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье младенец едва не задохнулся, проглотив деталь конструктора, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, 10-месячный ребенок поступил в отделение реанимации Солнечногорской больницы.

Как стало известно каналу, врачи осмотрели малыша и специальным инструментом достали из дыхательных путей деталь конструктора в виде пластикового цветка. Сейчас с ребенком все в порядке, он находится под наблюдением врачей, добавил заведующий реанимацией Александр Ерохин.

Ранее медики в подмосковном Раменском спасли жизнь годовалой девочке, которая проглотила магнитный конструктор. Мать привезла ребенка в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал, что в желудке малышки находятся четыре шарика. Врачи приняли решение о проведении операции. Проглоченные детали спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Аналогичный случай также произошел в подмосковной Черноголовке, где 15-летняя школьница проглотила 15 магнитных шариков. Девочка пояснила, что была в гостях, где увидела магнитный конструктор с небольшими шариками. Она взяла их в рот, планируя перекатывать языком. В определенный момент школьница отвлеклась и рефлекторно проглотила шарики.