В Подмосковье мигранты захватили квартиру погибшего участника СВО Экс-сожительница погибшего участника СВО поселила мигрантов в его квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дмитрове Московской области гражданка Узбекистана захватила квартиру участника специальной военной операции, погибшего на фронте, сообщают представители «Русской общины» в Telegram-канале. Женщина поселила туда мигрантов, хотя никаких прав на имущество она не имела.

Приезжая оказалась бывшей сожительницей бойца, но после смерти продолжила жить в его квартире. Более того, она игнорировала требования близких освободить дом. Тогда родственники бойца обратились в организацию, чтобы вернуть квартиру.

После вмешательства общественников и правоохранителей женщина вернула документы и ключи от квартиры и обещала съехать за два дня. Полиция также описала и изъяла из сейфа оружие, которым владел погибший боец СВО. Однако на квартире остался долг за коммунальные услуги в 200 тысяч рублей.

В апреле активисты «Русской общины» вмешались в конфликт, который произошел в батайской школе № 4, где около четырех месяцев дети мигрантов угрожали расправой одноклассникам и учителям. Прежде общественники пробовали решить проблему с родителями дебоширов, но те игнорировали обращения. На фоне произошедшего некоторые образовательные учреждения Батайска ужесточили меры безопасности.