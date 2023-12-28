В Подмосковье мигранта лишили гражданства за уклонение от призыва МВД РФ: в Подмосковье прекращено гражданство уклонившегося от призыва мигранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области полицейские лишили гражданства России уроженца Таджикистана за уклонение от призыва на военную службу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России, передает ТАСС. Отмечается, что мигрант стал россиянином в марте 2019 года и в 2022 году успел пройти медкомиссию.

Являясь гражданином РФ, подлежащим призыву на военную службу, в декабре 2022 года он прошел медицинскую комиссию в военном комиссариате и был признан годным к воинской службе, после чего уведомлен о необходимости прибытия для отправки к месту прохождения военной службы. Однако в установленный срок не явился в военный комиссариат для отправки к месту службы, — сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-центре МВД России заявили, что россияне, которые проигнорировали повестку в военкомат, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. В ведомстве отметили, что новый регламент сдачи экзамена вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Он также предполагает увеличение суммы штрафных баллов с пяти до семи, при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что на службу в Вооруженные силы России после проведенных в Подмосковье рейдов отправили свыше 350 человек, недавно получивших российское гражданство. По данным канала, силовики два месяца наведываются на склады и стройки в поисках тех, кто не встал на воинский учет.