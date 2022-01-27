В Подмосковье медикам будут доплачивать за привлечение новых кадров

Власти Подмосковья заинтересованы в привлечении новых сотрудников в сферу медицины, в связи с этим губернатор региона Андрей Воробьёв заявил о запуске программы «Приведи друга» для медиков. С помощью такой меры поддержки врачи смогут единоразово получить от 30 до 50 тысяч рублей, если приведут знакомого, пишет «360».

Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем — узкий специалист, терапевт, педиатр или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа «Приведи друга», — заявил Воробьёв.

Помимо этого, в регионе действуют и другие меры поддержки сотрудников медицинской сферы. Так, например, специалисты могут получить земельный участок для строительства дома или компенсацию в 20 тысяч рублей за аренду квартиры. Также медики могут рассчитывать на социальную ипотеку.

Ранее сообщалось об огромных очередях в поликлиниках Подмосковья. Потоки больных в поликлиниках Подмосковья теперь разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен.