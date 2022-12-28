В Подмосковье машина сбила женщину с двумя детьми на переходе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина с двумя детьми попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в подмосковном Лыткарино. Происшествие случилось на улице Песчаной вечером 27 декабря, сообщают «Известия».

В результате ДТП женщина получила множественные травмы и была госпитализирована в больницу. Также пострадал один ребенок, но ему госпитализация не потребовалась. Мальчика забрал отец. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне легковушка сбила женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 26 декабря на улице Просторной. Предварительно установлено, что один ребенок при аварии получил серьезные травмы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как бабушка с тремя детьми переходит дорогу по «зебре», и в этот момент на переход вылетает автомобиль.

Ранее в Москве в результате столкновения автомобиля марки Hyundai и грузовой машины КамАЗ в Москве погибли два человека. Авария произошла на 82 километре МКАД, когда водитель легкового авто врезался в стоящий грузовик.