В многоэтажке в Королеве вспыхнул сильный пожар SHOT: два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Королеве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный пожар произошел на 14-м и 15-м этажах жилого дома в подмосковном Королеве, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате ЧП минимум два человека погибли, также есть пострадавшие.

По предварительной информации, пожар начался в одной из квартир на 14-м этаже жилого дома на Пионерской улице. Вскоре огонь перекинулся на квартиру на 15-м этаже.

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По информации Telegram-канала Baza, погибшими оказались пожарный и житель одной из квартир. Они выпали из окна, отмечает канал. Причины пожара устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы.

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