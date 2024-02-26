В Подмосковье локализовали крупный пожар В Подольске локализовали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

В Подольске на площади 2 тысячи квадратных метров загорелось производственно-складское здание, сообщила пресс-служба МЧС Московской области. Распространения огня пожарные не допустили, локализовав пламя.

На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. О пострадавших информации нет.

Ранее Telegram-канал Don Mash писал о пожаре, вспыхнувшем в Ростове в бывшем доходном доме Маврогордато. Сотрудники экстренных служб перекрыли около здания дорогу. В свою очередь Telegram-канал Mash информировал о тарологе, который во время расклада по просьбе клиента уронил на пол свечу и едва не поджог свою квартиру. Пожар в его окнах разглядели соседи, которые вызвали сотрудников экстренных служб.

До этого в Волгограде пожарные ликвидировали открытое горение на оптово-строительном рынке. Площадь возгорания составила 920 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установят в пожарной лаборатории.

Также стало известно, что в башкирском селе Бекетово в двухквартирном доме из-за игры двух маленьких детей со спичками произошел пожар. В доме находилась их бабушка, которая с помощью соседей спасла четырехлетнего внука, трехлетнюю девочку вынесли вызванные пожарные. Они ликвидировали возгорание на площади 12 квадратных метров.