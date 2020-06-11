В Подмосковье летние веранды в кафе и ресторанах заработают с 12 июня

https://static.news.ru/photo/591a8300-ac16-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Подмосковья приняли решение открыть летние веранды в кафе и ресторанах с 12 июня. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт, — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что пока не получится возобновить работу торговых центров из-за текущей ситуации с коронавирусом.

По его словам, главный санитарный врач пока не разрешает их открытие, чтобы не допустить распространение инфекции.

С 15 июня в Московской области возобновят работу музеи, поликлиники будут работать в нормальном режиме, станет возможно проводить плановые операции в больницах, отметил Воробьёв.

Всего в регионе был выявлен 47 181 случай заражения коронавирусом. Умерли 644 человека, излечились 14 187. Второй день число выздоровевших превысило число заболевших и составило 768 человек против 724.

NEWS.ru писал, что стоматологии в Подмосковье вернутся к оказанию плановой помощи с 15 июня. На приём можно будет записаться с помощью портала госуслуг или через колл-центр губернатора.