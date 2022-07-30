В Подмосковье легковой автомобиль разорвало надвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье около деревни Петелино легковой автомобиль на большой скорости врезался в столб, и его буквально разорвало на две части, передает Telegram-канал «Мослента».

Отмечается, что переднюю часть унесло в кювет, искореженная задняя часть осталась на дороге. В салоне машины находились три человека, никто не пострадал.

29 июля в Сергиевом Посаде мощный ветер сдул с дороги грузовой автомобиль, в результате чего тот врезался в припаркованную легковушку. Через несколько секунд после столкновения ураганный ветер сорвал с грузовика металлическую накладку, которая отлетела в сторону проходившей мимо женщины, чудом не задев ее.