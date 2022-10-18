SHOT: вернувшийся с МКС космонавт сбил руководителя «Звездного городка»

Фото: olegmks/vk.com

Олег Артемьев

Telegram-канал SHOT сообщает, что в подмосковном поселке Свердловский российский космонавт Олег Артемьев сбил руководителя проектов центра подготовки космонавтов «Звездный городок» Анатолия Уронова. По данным канала, вечером 17 октября космонавт на своем Mitsubishi Pajero ехал по поселку и на пешеходном переходе врезался в 63-летнего Уронова. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как отмечает SHOT со ссылкой на полицию, в момент ДТП Уронов пересекал дорогу «в зоне действия пешеходного перехода».

У него диагностировали ушиб мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребра и позвоночника, — говорится в сообщении.

Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель 2-го класса. С Международной космической станции (МКС) Артемьев вернулся две недели назад, суммарно проведя на орбите около года.

Позднее в пресс-службе МВД по Московской области подтвердили NEWS.ru информацию о ДТП с участием космонавта Артемьева и Уронова. Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

17 октября примерно в 21:00 по адресу городской округ Щелково, Свердловский поселок, улица Заводская у дома 1А произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1970 года рождения на автомобиле «Мицубиси» совершил наезд на мужчину 1959 года рождения, переходившего дорогу в зоне действия пешеходного перехода, - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга мотоциклист сбил пятерых пешеходов. Он не успел среагировать на перестраивающиеся автомобили и столкнулся с внедорожником Land Rover, после чего врезался в пешеходов. Пятеро людей получили травмы различной степени тяжести.

До этого в Ленинградской области были госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля. ДТП произошло утром 4 октября в Тосненском районе. Автобус, перевозивший школьников к месту учебы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой SAAB.