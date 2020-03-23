Подмосковные медики поставили предварительный диагноз «коронавирус» 18 жителям области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, ещё 18 предварительных диагнозов... Наша главная цель на сегодня — сдержать распространение, — написал он в Instagram.
Воробьёв подчеркнул, что особую опасность коронавирус представляет для людей старшего возраста. Губернатор призвал их с пониманием отнестись к принимаемым властями мерам против распространения заболевания и соблюдать вводимые ограничения.
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На сегодняшний день в России число случаев заражения коронавирусом достигло 438. Выздоровели 18 человек.
В мире заражены 343,7 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье выявлены шесть человек, анализы которых показали положительный результат на коронавирус. Один из них — врач местной поликлиники.
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