https://static.news.ru/photo/d8d2c698-6ce2-11ea-875e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Подмосковные медики поставили предварительный диагноз «коронавирус» 18 жителям области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

На утро понедельника в Подмосковье 35 заболевших, ещё 18 предварительных диагнозов... Наша главная цель на сегодня — сдержать распространение, — написал он в Instagram.

Воробьёв подчеркнул, что особую опасность коронавирус представляет для людей старшего возраста. Губернатор призвал их с пониманием отнестись к принимаемым властями мерам против распространения заболевания и соблюдать вводимые ограничения.

На сегодняшний день в России число случаев заражения коронавирусом достигло 438. Выздоровели 18 человек.

В мире заражены 343,7 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье выявлены шесть человек, анализы которых показали положительный результат на коронавирус. Один из них — врач местной поликлиники.