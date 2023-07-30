В Подмосковье камеры зафиксировали работу системы ПВО по беспилотникам Камеры видеонаблюдения зафиксировали работу ПВО по беспилотникам в Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали работу системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам в подмосковном Одинцово, видео опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видны припаркованные автомобили, затем доносятся громкие звуки взрывов.

Утром 30 июля стало известно, что в Московской области системы ПВО сбили несколько беспилотников. Жители Одинцовского и Красногорского районов сообщили о четырех звуках взрывов в небе.

На западе Подмосковья были сбиты два беспилотника самолетного типа, участвовавших в атаке на Москву. В самой столице один из дронов врезался в башню «Москва-сити». Атаку украинских беспилотников подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его данным, повреждены два офисных здания, пострадавших нет.

Также сообщалось, что в 50-этажном здании IQ-квартала в центре Москвы произошел хлопок на уровне пятого-шестого этажей. В результате были выбиты стекла. Здание эвакуировано.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны России пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области в ночь на 28 июля. БПЛА был сбит средствами ПВО. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет.