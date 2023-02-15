В Подмосковье нашли склад с десятками килограммов героина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городском округе Лосино-Петровский сотрудники МВД России изъяли из незаконного оборота более 50 килограммов героина и пяти килограммов гашиша, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, задержанный организовал у себя дома склад с запрещенными веществами для дальнейшей их продажи.

Полицейские обнаружили у подозреваемого в арендованной квартире более 51 килограмма героина и пяти килограммов гашиша. Наркотические средства были спрятаны в детских кроватках, а также на кухне и балконе, — сказала Волк.

Объем партии составляет около 80 тысяч разовых доз, а ее стоимость по ценам черного рынка около 150 млн рублей, добавила она. Также удалось найти электронные весы, упаковочное оборудование и расходные материалы.

30 января спецназ полиции Нижнего Тагила задержал 66-летнюю пенсионерку, которая продавала героин, чтобы погасить долги за коммунальные услуги и кредиты. Силовики обнаружили в квартире женщины 20 граммов наркотиков. Женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Если вина пенсионерки будет доказана, ей грозит до 20 лет колонии.