В Подмосковье изуродовали автомобиль с Z-символикой В Хотьково вандалы повредили такси с наклейками «Z»

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В подмосковном Хотьково жители обнаружили поврежденный автомобиль такси с наклейками «Z», «Мне не стыдно», «Я русский» и «Своих не бросаем», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». У машины неизвестные вандалы разбили стекла и прокололи шины.

Жители сообщили, что раньше подобного в районе не случалось.

В апреле екатеринбуржец обругал 11-летнего ребенка за то, что на нем была надета шапка с буквой Z. Впоследствии мужчине предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды). Объясняя свой поступок, житель города заявил, что мальчик дерзко себя повел. Мужчина сообщил, что поинтересовался о значении символа на шапке ребенка, однако тот ответил вызывающе, чем спровоцировал агрессию.

Позднее Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины. Его оштрафовали на семь тысяч рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал такое решение суда сомнительным.

Позже сообщалось, что уголовное дело в отношении Александра Неустроева будет возобновлено, поскольку противоправное действие причиняет ущерб не только потерпевшему школьнику, но и социально-нравственному воспитанию подростков и интересам страны.