В Подмосковье избили ветерана Великой Отечественной войны В Серпухове женщина избила ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове женщина поссорилась с соседом, ветераном Великой Отечественной войны, и избила его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Пенсионер получил телесные повреждения и обратился к врачам. Полиция начала проверку.

Предварительно установлено, что в коммунальной квартире, расположенной в доме на улице Советской, между потерпевшим и жительницей этой же квартиры 1988 года рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате которой пенсионер получил телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двое жителей Осинского района Иркутской области предстанут перед судом за похищение и убийство 67-летнего пасечника. Как рассказала дочь погибшего Елена Юргина, злоумышленники решили, что пенсионер украл их коня. Они пытали мужчину 30 часов, выбивая признательные показания.

В ходе следствия мужчины частично признали свою вину. Иркутский областной суд продлил подозреваемым срок заключения под стражей до 30 апреля 2024 года. Первое судебное заседание по этому делу пройдет 21 ноября.

До этого суд в Курске арестовал на два месяца зарезавшего семью мужчину. По факту убийства трех человек было возбуждено уголовное дело.