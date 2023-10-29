Прогулка с собакой закончилась для дачника ограблением на 300 тысяч рублей SHOT: в Подмосковье избили и ограбили выгуливавшего собаку дачника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье злоумышленники напали на 58-летнего дачника, выгуливавшего собаку, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, вооруженные пистолетом и ломом мужчины избили местного жителя и ограбили его на 300 тысяч рублей.

Как передает SHOT, нападение произошло на территории СНТ «Лесная цесарка» в городе Чехове. По словам пострадавшего, за ним увязались два человека, одетые в камуфлированные костюмы и балаклавы. Они повалили его и стянули руки и ноги скотчем, после чего оттащили в дом. Злоумышленники начали требовать с местного жителя деньги и ювелирные украшения. В доме пострадавшего также находилась его супруга, которую нападавшие заставили отдать €1500 и $1500. После этого они скрылись.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленник разыскивается.

Ранее житель Москвы с ножом и перцовым баллончиком напал на охранников одного из баров на Арбате. Сильно пьяный мужчина устроил потасовку с посетителями и распылил аэрозоль в лицо секьюрити. Его вывели на улицу, где скрутили и передали сотрудникам полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.