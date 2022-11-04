В Подмосковье из-за плохих погодных условий столкнулись 11 машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе М-11 в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием 11 машин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, к дорожно-транспортному происшествию привели плохие погодные условия.

Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет. Предварительная причина — погодные условия, — сказал собеседник агентства.

В Москве и Подмосковье с вечера 3 ноября и до конца выходных объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за образования гололеда на дорогах.

30 октября в Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег. Вопреки прогнозам синоптиков он начался не ночью, а днем. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях выпало до 3 см снега.