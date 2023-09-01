В Подмосковье ищут стрелявшего в беременную догхантера с винтовкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженный пневматической винтовкой догхантер появился в Нахабино, сообщает Telegram-канал Mash. Накануне он ранил беременную девушку в попытке убить ее собаку. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

По информации канала, девушка столкнулась с догхантером в поле у деревни Лобаново, где постоянно гуляла со своим пуделем. Там ее выследил неизвестный, после чего дважды выстрелил из пневматического ружья. После этого стрелок сбежал, а девушке на 39-й неделе беременности пришлось вызывать скорую — пуля попала ей в ногу.

Пострадавшая обратилась в полицию, после чего узнала, что ранее вблизи той же деревни мужчина стрелял из пневматики в семью с ребенком.

Ранее в столичном ЖК «Матч Поинт» догхантер обещал перестрелять или отравить соседских собак. Его задержали, после чего мужчина заявил, что из-за «проблем с головой» будет иметь «облегчающее обстоятельство», если совершит преступление. В итоге его арестовали на десять суток.

На востоке Москвы охотники на собак разбросали мясные шарики с ядом. Лакомства с синими таблетками внутри нашли на улицах Челябинской и Чечулина рядом с детскими площадками, в скверах и лифтах. Несколько собак погибли.