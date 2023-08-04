В Подольске мужчина выбросил спаниеля из окна 11-го этажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подольске мужчина выбросил спаниеля из окна 11-го этажа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Полуживого пса обнаружили местные жители под окнами многоэтажки. На помощь приехал зооволонтер Игорь Айрапетян, который отвез животное в ветеринарную клинику. У собаки были сломаны задние лапы, впоследствии она умерла. По информации канала, хозяина собаки задержали.

Мне знакомый сказал, что это уже вторая собака — первая умерла. Это нельзя оставлять безнаказанно, он так и будет убивать малышей, — рассказала местная жительница.

Ранее сообщалось, что житель Москвы избил кота возлюбленной по кличке Чарли. Мужчина решил наказать животное, ударив его кулаком по голове и туловищу. По его словам, после этого кот поник и «как будто заснул». Он решил его помыть и оставил в ванной, где питомца обнаружила хозяйка. От полученных повреждений у кота произошло кровоизлияние в мозг. Животное скончалось спустя сутки в реанимации.

В ветеринарной службе сообщили, что состояние кота было критическим, а шансы на выздоровление были минимальными. Избивший животное москвич при этом отказался оплачивать врача. Хозяйка Чарли написала заявление в полицию. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.