В Подмосковье хотят организовать вывоз ветеранов на дачи в праздники

https://static.news.ru/photo/ceafec66-8b11-11ea-bdd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Подмосковья рассматривают возможность организации перевозки ветеранов Великой Отечественной войны на дачи во время майских праздников. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сегодня утром с главами работал для того, чтобы они обратились к каждому, прежде всего, ветерану Великой Отечественной войны, но [и] к старшему поколению чтобы помочь с какими-то хлопотами, связанными с праздниками. Или на дачу отвезти, или, может быть, какие-то продукты [привезти], внимание дополнительное оказать, — заявил Воробьёв в эфире телеканала «360».

NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья призвал жителей не расслабляться во время майских праздников. По его словам, граждане должны соблюдать режим самоизоляции. Он напомнил, что нарушители будет привлекаться к административной ответственности.

29 апреля глава региона заявил, что Московская область вышла на плато по количеству заболеваний коронавирусом. Воробьёв подчеркнул, что в регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.