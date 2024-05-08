В Подмосковье хирурги провели уникальную операцию на челюсти девушки Хирурги из Подмосковья вернули девушке способность жевать путем 3D-моделирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В отделении челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в Московской области хирурги спасли 28-летнюю пациентку с ревматоидным артритом челюсти — она не могла жевать, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Девушка из-за поражения височно-нижнечелюстного сустава и проблем с прикусом не могла нормально питаться и похудела до 40 килограммов при росте 160 сантиметров. Ей провели операцию на основе 3D-моделирования.

Врачами был разработан двухэтапный план лечения. Сначала проводилось ортодонтическое лечение, которое длилось почти год. Все это время девушка находилась под наблюдением ревматологов. А затем предстояла операция, — сказано в сообщении Минздрава.

Сначала врачи просканировали лицо пациентки, совместили со снимками компьютерной томографии и получили 3D-модель, на которой отрепетировали операцию. Затем прошла реальная, и она длилась 12 часов. Девушке восстановили прикус и вернули способность жевать.

Ранее в Крыму врачи РКБ имени Н. А. Семашко заменили 100-летней местной жительнице кардиостимулятор. Впервые пациентке установили прибор в 2013 году из-за блокады сердца, и недавно заряд батареек в нем стал падать чаще. Операцию провели под местным наркозом за 40 минут.