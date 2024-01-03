В Подмосковье горит жилой дом SHOT: в Подмосковье после возможного взрыва газа загорелся жилой дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар произошел в подмосковной Баковке, Одинцово, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации канала, перед этим в жилом доме взорвался газ.

По словам очевидцев, прямо сейчас виден густой черный столб дыма за несколько километров и зарево от пожара. Информации о пострадавших нет. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты. Представители АО «Мосгаз» рассказали, что их специалисты приняли все меры безопасности, угроз для населения не было, утечек газа не обнаружено, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось о взрыве газа в жилом доме в поселке Осиново под Казанью. Сильные повреждения получила двухэтажка, наружная стена которой полностью обвалилась. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Кроме того, взрыв газа произошел в частном доме Пермского края. В результате происшествия пострадали пятеро детей и двое взрослых. Они получили ожоги, понадобилась госпитализация. Сам дом был поврежден незначительно, стены остались целыми, однако выбило два окна.