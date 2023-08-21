В Подмосковье годовалую девочку госпитализировали после укуса змеи

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В подмосковном селе Захарово годовалую девочку госпитализировали после укуса змеи, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, на ребенка напала гадюка. У девочки развился отек Квинке, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Змея укусила ребенка за голень, когда та играла на траве. Девочке стала плохо, у нее затруднилось дыхание, а кожа на месте укуса покраснела. Ребенка экстренно отвезли в токсикологическое отделение областной больницы, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее в Московской области змеи напали на годовалого ребенка и 15-летнего подростка. По предварительной информации, детей покусали гадюки. В обоих случаях нападения произошли на придомовой территории. Пострадавшие были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.

В одном из столичных районов Южное Чертаново семья с детьми наткнулась на большую змею во время вечерней прогулки. Увидев рептилию, родители позвонили в экстренные службы. Приехавшие на место спасатели поймали змею и доставили в питомник. По предварительной информации, москвичей напугал питон. В департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы добавили, что он оказался крайне спокойным.