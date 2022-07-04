В Подмосковье двухлетний мальчик умер, упав в канализационный люк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Юдино Одинцовского района Подмосковья погиб двухлетний мальчик, передает «Московский комсомолец». Ребенок в присутствии многочисленных взрослых упал в канализационный люк.

Трагедия произошла днем 2 июля на территории частного дома. Ребенок проживал в доме с родителями, дядей, тетей и их детьми. Известно, что мальчик вышел поиграть во дворе дома, но через некоторое время родители не смогли найти малыша и отправились на поиски.

Семья нашла ребенка в канализационном колодце. Малыша вытащили из него и попытались привести в чувства, сделав искусственное дыхание. После того, как ребенок немного пришел в себя, его отнесли в больницу. Медики боролись за жизнь мальчика, однако ему становилось только хуже и спасти его не удалось.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Известно, что ребенок был из благополучной семьи, не стоявшей на учете.

Ранее под Самарой девочка чуть не погибла, провалившись в канализационный люк. Адвокат Анна Фролова заявила, что будет добиваться для коммунальщиков наказания за «халатность» и «оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».