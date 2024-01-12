В Подмосковье девять часов спасали собак, застрявших под бетонными плитами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном городе Лобне спасатели потратили девять часов, чтобы достать собак, застрявших под бетонными плитами, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сначала Чернушку и Зайку пытались вытащить местные волонтеры, но им это не удалось, тогда на помощь животным пришли специалисты отряда «СпасРезерв».

Возможно, вспучилась мерзлая земля, грунт поднялся, а выход стал непроходим для псов или более крупная собака просто застряла, заблокировав собой выход для мелкой. В дополнение ко всему Чернушка примерзла к плитам, — сообщили спасатели.

Пока спасатели резали арматуру и дробили плиты, пытаясь достать Чернушку и Зайку, местные жители отогревали их теплым чаем с бутербродами. Собак удалось вызволить только к 22 часам.

Чернушку забрали в ветеринарную клинику, она в тяжелом состоянии. Зайка выбралась из бетонного склепа самостоятельно, сообщили в «СпасРезерве».

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