В Подмосковье девушка помогла бывшему ухажеру замести следы убийства нового

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волоколамске пьяный молдованин убил нового ухажера бывшей девушки, после чего вместе с ней избавился от трупа, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, мужчина совершил убийство из ревности, встретив соперника в гостях у экс-возлюбленной.

Мужчина заявился к своей бывшей спутнице без приглашения. Встретил ее нового фаворита, он избил его до смерти. После этого он решил избавиться от трупа. Ради сокрытия следов убийства бывшая пара объединила усилия, погрузив тело жертвы в садовую тачку. Они вывезли останки на соседнюю улицу, бросив их на крыльце у дома.

Вернувшись домой, девушка начала отмывать следы крови. Утром труп обнаружили местные жители и заявили в полицию. Впоследствии экс-возлюбленных задержали. Девушке предъявили обвинения в укрывательстве преступления, а против ее бывшего молодого человека завели дело об убийстве и отправили в СИЗО.

Ранее в Москве задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов, преследовавшего возлюбленную из Нижнего Новгорода, работавшую следователем. Мужчина на протяжении нескольких лет звонил ей с разных номеров, угрожал, повредил кирпичом машину, прокалывал шины. Экс-силовика направили на обследование в психиатрическую больницу.