В Москве девочку намотало на миксер SHOT: в Москве миксер намотал волосы девятилетней девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском районе Бибирево миксер намотал волосы девятилетней девочки, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, родителям ребенка пришлось вызвать спасателей.

Как стало известно каналу, ЧП произошло в одной из квартир на улице Белозерской. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее врачи детской клинической больницы в Уфе спасли трехлетнюю девочку, которая проглотила металлическую игрушку в форме кота. По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, юной пациентке провели ригидную эзофагоскопию и извлекли инородное тело.

Кроме того, врачи Видновской больницы достали из носа ребенка бумажку со штрихкодом. Заведующая отделением лор Кристина Таджикулова рассказала, что родители сначала пытались достать инородный предмет самостоятельно, но в итоге лишь затолкали бумажку глубже, после чего им пришлось обратиться за помощью к врачам. Операция прошла успешно и заняла не более 20 минут.

До этого в Уфе ребенок врезался в стену жилого дома, когда катался на тюбинге с крыши подземного паркинга. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Прокуратура региона организовала проверку по факту происшествия. Ведомство проверит управляющую компанию, которая была ответственна за обслуживание придомовой территории.