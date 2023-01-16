«Хоп, мусорок»: детям устроили танцы под матерную песню в парке Мытищ Продюсер Надыктов счел шуткой организаторов танцы с детьми под песню «Вороваек» в Мытищах

Фото: parkmytishchi/vk.com

В городском парке Мытищ аниматор в костюме медведя станцевал перед детьми под нецензурную песню «Хоп, мусорок» шансон-группы «Воровайки». В дирекции парков, комментируя видео с танцами под блатной репертуар, заявили, что не имеют отношения к мероприятию, «просто какие-то люди пришли в парк и включили музыку». Продюсер «Вороваек» Никита Надыктов в беседе с Lenta.ru предположил, что организаторы таким образом решили пошутить. Надыктов подчеркнул, что кроме «Хоп, мусорок» у группы много красивых песен о любви.

В любом случае, на наши концерты детей не пускают, возрастные ограничения никто не отменял. Ну а видео с белым мишкой, видимо, просто шутка организаторов данного мероприятия. Шутка удалась, — сказал продюсер «Вороваек».

Продюсер добавил, что группу неспроста называют легендарной, ведь ее слушают целые поколения. И теперь у тех, кто слушал «Вороваек» 20 лет назад, появились дети, которые, полагает Надыктов, тоже стали поклонниками их творчества.

В Единой дирекции парков Мытищ сообщили изданию «Подъем», что по записям с камер устанавливают, кто организовал такой стихийный детский праздник с блатными песнями. В дирекции пояснили, что парк открыт для всех, в общем доступе находится и сцена, на которой все проходило. Сейчас по записям с камер разбираются, кто это организовал, и уже сделали выговор охранникам, допустившим подобное.

Ранее в России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр. Глава комиссии Совета законодателей по информационной политике Владимир Киселев пояснил, что инициатива направлена на противодействие распространению среди детей игр с элементами нецензурной брани и насилия.