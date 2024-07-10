В Подмосковье детский клуб заподозрили в грубом обращении с ребенком В Подмосковье проверят детский клуб после жалобы о жестоком обращении с девочкой

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Прокуратура Московской области проверит жалобы на детский клуб в деревне Горки, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в Сети появилась аудиозапись, на которой воспитатель грубо разговаривает с плачущей девочкой, а также применяет к ней жестокие методы воспитания.

Прокуратура проводит проверку в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетней в детском клубе Ленинского городского округа. <...> На опубликованной аудиозаписи сотрудница клуба грубо разговаривает с плачущим ребенком и применяет к девочке жестокие методы воспитания, — сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Прокуратура проверит выполнение условий безопасности жизни и здоровья детей в клубе.

Ранее в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка получила перелом позвоночника в нескольких местах, упав с качелей в детском саду. Родители обвиняют в произошедшем воспитателя, которая после ЧП спешно ушла в отпуск.

В Дербенте недавно прокуратура направила в суд материалы дела против учительницы из поселка Белиджи, которая ударила семиклассницу на одном из уроков. Педагога будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщина ударила ребенка книгой по голове и указкой по плечу.