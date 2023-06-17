В Подмосковье дачник вызвал полицию из-за упавшего на грядку квадрокоптера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковный дачник обнаружил на грядке своего участка упавший беспилотник неизвестного происхождения и позвонил в экстренные службы, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские выяснили, что дрон принадлежал соседскому ребенку.

Инцидент произошел в поселке Шаховская. Полицейские нашли около хозпостройки детский пластиковый квадрокоптер размером 30 на 30 сантиметров. Оказалось, что аппарат, дальность полета которого не превышает 100 метров, даже не был оборудован камерой и не представляет опасности.

Ранее жительница деревни Кузовлево в Москве перепугалась, когда увидела на своей грядке предмет, похожий на летательный аппарат, после чего срочно вызвала все экстренные службы. Оказалось, что на ее участке упал детский игрушечный самолетик.

Подозрительный предмет в виде самолета зеленого цвета размером примерно 30 сантиметров обнаружили на территории дачного участка утром 10 июня. На вызов приехали врачи скорой помощи, которые успокоили москвичку, заявив, что это обычный пластиковый самолетик.