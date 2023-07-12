В Подмосковье чуть не сгорела деревня: фото пожара под Солнечногорском

Фото: МЧС РФ

Пожар произошел в деревне Кривцово в Солнечногорском городском округе рано утром в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Площадь горения составила 2,5 тысячи кв. м.

Сигнал о пожаре поступил в 5 часов утра. Огнем охватило пять рядов деревянных хозяйственных построек 8×100 метров. Открытое горение ликвидировано в 08:30 на площади 2500 кв. м, уточнили в МЧС.

Пожарные не допустили переход огня на жилые дома и лес. На месте происшествия работала усиленная группировка МЧС — были задействованы 53 человека и 18 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Фото тушения пожара в Солнечногорске — в галерее NEWS.ru.