В Подмосковье четырехлетней девочке оторвало пальцы ступенями эскалатора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четырехлетняя девочка лишилась пальцев на руке в результате падения на эскалаторе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, инцидент произошел в ТЦ «Шоколад» в подмосковном Реутове, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Как пишет SHOT, родители с ребенком возвращались из детского магазина с новыми игрушками. Спускаясь на эскалаторе, взрослые услышали крик — как оказалось, девочка споткнулась, и ее руку зажало ступенями, которые продолжали двигаться. Мать с отцом смогли извлечь руку, после чего они вызвали скорую.

По данным канала, ребенка экстренно доставили в больницу, состояние девочки стабилизировали, но три пальца на левой руке были сильно повреждены, потому врачам пришлось их ампутировать.

Ранее также сообщалось, что в Москве мужчине оторвало руку бетономешалкой. Инцидент произошел, когда тот был на даче. Пострадавшему удалось добраться до телефона и вызвать скорую. Прибывшие на место медики извлекли из жидкого бетона оторванную руку и госпитализировали мужчину в больницу имени Жадкевича. Там хирурги восемь часов восстанавливали поврежденную конечность. Операция завершилась успешно. Пациента выписали после снятия швов.