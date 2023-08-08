В Подмосковье четырех сапбордистов унесло ветром за пределы области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье спасли четырех сапбордистов, которых унесло за пределы области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что тревогу подняли их друзья, заметив, что в полночь они еще не вернулись домой.

Канал отмечает, что трое молодых людей и одна девушка решили покататься на сапах в Иваньковском водохранилище, чтобы посмотреть закат. Однако сильный ветер унес их за пределы Московской области. Спасатели обнаружили их после сообщения друзей и доставили на берег.

Ранее на Обском водохранилище под Новосибирском перевернулась яхта с восемью десантниками, женщинами и детьми. На опубликованных в Сети видеокадрах видны тонущее судно, пытающиеся спастись люди и зовущие на помощь дети. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков заявил, что находившиеся на яхте люди не пострадали.

До этого в Чувашии из-за непогоды на Волге опрокинулась моторная лодка, в результате чего погиб семимесячный ребенок. Всего на борту катера находились 10 человек, включая шестерых детей, при этом судно было рассчитано на пять пассажиров. Четверых детей с затонувшей лодки, которых удалось найти живыми, госпитализировали в больницу в Чебоксарах.