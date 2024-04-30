В Подмосковье борьба за шаурму между мужчинами закончилась поножовщиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье двое мужчин подрались за шаурму, в результате один из них получил несколько ножевых ранений, передает Telegram-канал «112». По его данным, пострадавший сам попросил прохожих вызвать скорую и уехал в больницу.

Как пишет канал, 41-летний Сергей О. купил шаурму и пошел в сторону МЦД «Нахабино». По пути на него напал мужчина и попытался отобрать ужин. Завязалась драка, в которой Сергей получил несколько ударов ножом в грудь и спину. В настоящий момент нападавшего ищут правоохранители.

Ранее в городе Пушкине Ленинградской области 51-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение после застолья. По подозрению в совершении преступления задержали гостя погибшего. Входная дверь квартиры была открыта и все вокруг было в крови. Уточняется, что 48-летний подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

До этого житель Самары убил ножом отчима за то, что тот мешал ему громко слушать музыку. Вечером к 20-летнему молодому человеку пришла в гости возлюбленная, в квартире еще находились его мать и отчим. Согласно версии следствия, мужчина начал ругать пасынка из-за шума, после чего началась ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый задержан, ему предъявили обвинение.