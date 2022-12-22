В Подмосковье более 300 беженцев Донбасса получили выплаты за аренду жилья Вице-губернатор МО Каклюгина: более 300 беженцев Донбасса получили выплаты за аренду жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже 331 беженец из Донбасса смог получить поддержку от властей Московской области в виде выплаты в 30 тысяч рублей на аренду жилья, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. По ее словам, которые передает «360», Подмосковье стало первым в России регионом, который поддержал беженцев таким образом.

Мы первый и единственный субъект России, который по решению губернатора ввел такую меру поддержки беженцев, как 30 тысяч рублей на аренду квартиры, — рассказала Каклюгина.

Вице-губернатор добавила, что с начала СВО через 12 подмосковных пунктов временного размещения в общей сложности прошло около четырёх тысяч беженцев из Донбасса. Она добавила, что осталась там лишь часть из них — многие решили уехать, решив обустроиться у родственников или сняв жилье при поддержке правительства региона.

В октябре в Подмосковье приняли свыше 50 детей-сирот из Донбасса, которые затем были распределены в региональные семейные центры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретил детей на аэродроме Чкаловский. По его словам, в подмосковных семейных центрах проживает уже 800 детей из Донбасса, из которых 30 уже нашли семьи.