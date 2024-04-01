В Подмосковье бетонная плита насмерть придавила семилетнюю девочку СК: семилетняя девочка погибла при падении бетонной плиты в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах при падении бетонной секции забора погибла семилетняя девочка, инцидент произошел у жилого дома, сообщает пресс-служба СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

31 марта 2024 года на участке местности, расположенном недалеко от жилого дома в городе Мытищи, на 7-летнюю девочку упала бетонная секция забора. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — говорится в заявлении.

Также известно, что криминалисты провели осмотр места происшествия. В рамках расследования следователи нагрянули в администрацию городского округа, была проведена выемка документов о данном участке. Также устанавливаются лица, которые ответственны за состояние и содержание территории.

Ранее в приморском городе Находка школьники помогли спасти собаку, которую зажало бетонной плитой. Сообщается, что дети обнаружили животное во время прогулки, но самостоятельно вызволить собаку не смогли, они вызвали на место происшествия спасателей.

До этого в Новочеркасске кирпичная стена обрушилась на машины у торгового центра «Арбат», в результате происшествия никто не пострадал. Причины происшествия не уточняются.