Мужчина погиб под колесами поезда в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

25 декабря 59-летний мужчина попал под колеса поезда на перегоне Можайск — Бородино. Он скончался от полученных травм, пишет MK.RU со ссылкой на представителей Западного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Пешехода сбил состав сообщением Брест — Москва.

В ноябре в Мытищах подросток спас мужчину, который стоял на железнодорожных путях. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как молодой человек спрыгнул с платформы, оттолкнул мужчину и, схватив его за плечи, потащил в сторону другой платформы.

Ранее депутаты Мособлдумы предложили поднять штрафы за переход железнодорожных путей в неположенном месте в 20 раз — с 100 рублей до двух тысяч рублей. Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев рассказал, что закон направлен на то, чтобы обезопасить граждан.

По состоянию на начало сентября 2022 года с 2018-го на объектах ж/д инфраструктуры в границах Московской области в результате 2340 несчастных случаев было травмировано 2396 человек, из которых 1652 погибли, отметил Гаджиев.