В подконтрольной ВСУ части Херсонской области взрывом повреждена подстанция Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена подстанция

Александр Прокудин, назначенный Киевом на должность главы Херсонской областной военной администрации, в своем Telegram-канале заявил, что в Херсонской области взрывом повреждена трансформаторная подстанция. Отмечается, что объект находится в подконтрольной Вооруженным силам Украины части региона.

Как пишет Прокудин, данная часть региона подверглась ударам. По его словам, также были «зафиксированы обстрелы четырех административных построек».

Ранее пожар вспыхнул на территории промышленного объекта в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. По его утверждению, возгорание возникло в результате прогремевших ранее взрывов. При этом о каком объекте идет речь, он не уточнил.

До этого глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что 13 жилых домов и объектов инфраструктуры были разрушены в результате взрывов на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам Федорова, не менее 10 населенных пунктов Запорожской области подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что всего на территории региона заметили свыше 70 дронов.