В подъезде ростовской пятиэтажки рухнул потолок Mash: потолок обвалился в подъезде пятиэтажки в Ростове-на-Дону

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Обрушение потолка произошло в подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Ларина в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал SHOT. Куски обвалившейся штукатурки засыпали лестничный пролет. По информации канала, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли коммунальщики, они начали убирать упавшие куски и оббивать остатки штукатурки.

Канал уточнил, что данный дом был построен еще шестидесятых годах, однако с того момента в нем не производился капитальный ремонт. В 2010 году в пятиэтажке заменили водопровод, но никаких работ с потолком не проводилось. Представители управляющей компании «Эльжигор» утверждают, что дом не ремонтировался, поскольку жильцы не сдавали деньги.

Ранее СМИ сообщали, что в одной из московских школ на учеников обрушился потолок. Травмы получили четверо детей. Уточнялось, что литка рухнула на головы школьников во время урока при проветривании кабинета.

Также ранее жительница Екатеринбурга попала в больницу с рассеченной головой после того, как пошла выбрасывать мусор. Ей на голову упал кусок штукатурки.

Вместе с этим ранее в Кубани светофор упал на голову местной жительницы. Полиция начала проверку по факту произошедшего.