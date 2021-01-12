Многодетную мать избили в пиццерии Нижнего Тагила из-за детского шума

https://static.news.ru/photo/3c7e4f80-54ca-11eb-b301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Веселье детей стали причиной потасовки в нижнетагильской семейной пиццерии. Женщина напала на многодетную мать.

Инцидент начался с замечаний многодетной матери двух женщин, которым не понравилось веселье детей. Они стали грубить, используя нецензурную лексику, а после от слов перешли к делу.

Персонал почему-то не реагировал, я три раза просила вызвать охрану. Подходил мужчина и просил их просто успокоиться или покинуть заведение. В итоге она резко напрыгнула на меня и начала пинать, схватившись за кофту, — кофта порвана, — цитирует пострадавшую телеканал «360».

В Сети появилось видео с инцидентом. На нём видно, как женщина в возрасте неожиданно вскакивает и пинает в живот молодую маму, потом хватает её за кофту и продолжает пинать её по ногам. Вокруг от страха визжат дети.

За пострадавшую вступилась её пожилая мать и её тоже досталось. Посетители растащили женщин в разные стороны.

Сейчас пострадавшую беспокоят боли в правой руке. Также после такого похода в кафе дети остались сильно напуганы. А её маме пришлось вызвать скорую, так как давление поднялось до 240. Девушка также отметила, что уже написала заявление в полицию.

Многодетная мать написала заявление в полицию. Также у неё есть претензии к руководству кафе. По её словам, сотрудники никак не реагировали на конфликт.

Как писал NEWS.ru, актёр Сергей Попов, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Карпов», и худрук «Театрального особняка» Леонид Краснов подрались. Первый обратился в полицию.

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