В Петрозаводске студента задержали по подозрению в госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петрозаводске задержали студента третьего курса филиала петербургского Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова по подозрению в государственной измене, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

По данным канала, студент высказывался за то, чтобы Республика Карелия стала независимым государством. По его мнению, суверенитет она сможет обрести после разрушения РФ украинскими войсками. В связи с этим молодой человек агитировал окружающих отправляться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что по подозрению в госизмене арестована на два месяца жительница Москвы. По версии следствия, она оказывала финансовую помощь украинской армии. Женщину задержали при попытке выехать за пределы России.

В Брянской области завели уголовное дело на местного жителя, который собирался отправиться на Украину для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. По данным следствия, в 2022 году он неоднократно пытался выехать на Украину через Белоруссию.