В Петрозаводске эвакуировали около 20 школ после «угроз взрыва»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 20 школ эвакуировали в Петрозаводске из-за сообщений о «минировании», полиция проверяет все объекты, сообщил Telegram-канал «Подъем». В МВД Карелии отметили, что подобные угрозы в основном приходят из-за рубежа.

Подобные сообщения по всей России чуть ли не ежедневно регистрируются. И органы внутренних дел везде проверяют такие сообщения. В основном все они поступают из-за рубежа, — говорится в сообщении МВД.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде учащихся школы № 2 эвакуировали из-за угрозы взрыва. Детей вывели на улицу рядом со зданием школы.

До этого в Москве «заминировали» здания Госдумы, Министерства финансов и Останкинскую телебашню. Как отмечали столичные экстренные службы, сообщения с угрозами поступили от анонимов. В целях безопасности проводилась эвакуация людей, из телебашни вывели более 120 человек. После проверки помещений специалистами взрывных устройств обнаружено не было.

Московский парк «Зарядье» летом несколько раз эвакуировали из-за анонимных сообщений о бомбе. Сначала письмо с угрозами поступило от неизвестных, которые требовали отправить некоему 18-летнему рэперу Елисею 666 млн рублей. Затем экстренные службы получили сообщение от якобы студента МФЮА, который заявил о «минировании» парка.