В Санкт-Петербурге отец пригрозил убить 9-летнего сына и себя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что мужчина в Санкт-Петербурге угрожает убить своего девятилетнего сына и покончить с собой. Отмечается, что глава семейства заперся в квартире на Столичной улице в Кудрово.

По предварительной информации, мужчина поскандалил с женой. У дома находятся службы скорой помощи, полиции и спецподразделение МВД ГРОМ.

По информации Zvezdanews, мужчину задержали, однако перед этим он успел тяжело ранить ребенка, несовершеннолетний мальчик отправлен в больницу. Полиция смогла уговорить мужчину открыть дверь под предлогом оказания медпомощи мальчику — в это время силовики ворвались в квартиру и обезоружили его.

Мальчик в тяжелом состоянии с ножевым ранением в шею экстренно госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник похитил мальчика по дороге в школу — глава семейства два месяца не жил ни с ребенком, ни с женой. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке столицы. Отмечается, что соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов и один из них залез в квартиру через балкон соседей и задержал мужчину.