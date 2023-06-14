В Петергофе утонули две девочки 78.ru: две школьницы утонули в Круглом пруду на территории Петергофа

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Две девочки 12 и 14 лет утонули в Санкт-Петербурге в Круглом пруду на территории Петергофа. Об этом сообщает 78.ru. По информации СМИ, погибшие школьницы являются гражданками другого государства. В настоящее время полиция проводит обыски в квартире родителей девочек.

Сообщается, что тела погибших достали из воды. При каких обстоятельствах утонули девочки, не сообщается. При этом известно, что полиция ищет «запрещенные вещества» в квартире родителей погибших.

По данным 78.ru, девочки были гражданками Таджикистана. В свою очередь KP.RU пишет, что погибшие имели гражданство Узбекистана.

По словам очевидцев, младшую девочку из воды достали очевидцы произошедшего. Они пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

Полиция разбирается в причинах трагедии.

Ранее сообщалось, что в селе Боровом Новосибирской области 14-летний школьник утонул, спасая одноклассницу из воды. Ребята все вместе отдыхали на озере. Друзья погибшего рассказали, что одноклассница зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Тогда школьник поплыл к ней на помощь. Ему удалось достать пострадавшую из воды и передать друзьям.

Также в селе Тагильском Курганской области ранее восьмилетний мальчик утонул в реке, спасая своего брата-близнеца, который увяз ногами в тине и не мог выплыть на поверхность. Его тело удалось найти только на следующий день на дне в ста метрах от места происшествия.