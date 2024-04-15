В Петергофе «накрыли» семейную плантацию марихуаны МВД: в Петергофе задержали отца и дочь за организацию подпольной наркоплантации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петергофе полиция задержала отца с дочерью, которые организовали наркоплантацию, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В полиции уточнили, что задержанные выращивали коноплю в целях распространения.

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков полиции Петродворцового района были задержаны 61-летний местный житель и его 41-летняя дочь, которые изобличены в незаконном выращивании конопли для дальнейшего сбыта, — говорится в сообщении.

При обыске в доме на Озерковой улице, а также в автомобиле Toyota Land Cruiser, который принадлежит фигурантам, правоохранители нашли и изъяли контейнеры с веществом общим весом около 1,5 кг, приготовленным для потребления и продажи. Также на месте обнаружены пакетики для расфасовки, оборудование для ухода за растениями. Кроме того, изъяты пять кустов конопли и ее высушенные части.

Против отца и дочери возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Мужчину заключили под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде.

В Ставропольском крае мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы после того, как он попытался подставить знакомого. Злоумышленник подбросил в машину жертвы свертки с наркотиками, после чего донес на него правоохранителям. Однако в конечном счете его план был раскрыт.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.