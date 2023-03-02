В технопарке «Промышленная» в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!». По данным журналистов, причины возникновения огня на указанном пространстве пока неизвестны. Канал пишет, что информация о жертвах к настоящему моменту отсутствует. Уточняется, что «Промышленная» находится в Кировском районе города.