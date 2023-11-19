В петербургском подъезде найден избитый до смерти мужчина Жильцы дома в Сертолово нашли на лестничной площадке избитого до смерти мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жильцы одного из домов в Санкт-Петербурге нашли на лестничной площадке избитого 40-летнего мужчину, пострадавший находился без сознания, сообщает издание 78.ru. Они сразу же вызвали медиков, однако те не смогли привести мужчину в чувство, он скончался.

Раненого мужчину обнаружили утром 19 ноября на улице Ветеранов, 11, к2. Врачи скорой помощи реанимировали его на протяжение двух часов. Издание также сообщает, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и служащие Росгвардии.

Ранее трое подростков до смерти избили 54-летнего бездомного в Камне-на-Оби Алтайского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Следователи квалифицировали действия несовершеннолетних как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В ноябре в Ростове-на-Дону группа молодых людей жестоко избила администратора одного из компьютерных клубов. Пострадавшего госпитализировали с раздробленным черепом. Нападавшие разыскиваются.

До этого полицейские города Мемфис, штат Теннесси, избили до смерти местного жителя афроамериканца Тайра Николса. Нагрудные камеры полицейских запечатлели, как двое из них бьют руками, ногами и электрошокером лежащего на асфальте мужчину, а также применяют другие спецсредства. После этих действий афроамериканец скончался.